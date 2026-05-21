आयुष्मान मरीजों से खुलेआम वसूली, देव प्राइमस अस्पताल पर गंभीर आरोप, सीएमओ ने बैठाई जांच

देव प्राइमस अस्पताल के निदेशक डॉ. मनीष गोयल ने अस्पताल प्रबंधन और कुछ चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आयुष्मान योजना के तहत जिन मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होना चाहिए, उनसे भी नकद रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती और इलाज की प्रक्रिया को कमाई का जरिया बना दिया गया है। शिकायत पत्र में दो डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि आयुष्मान कार्डधारकों को योजना का लाभ देने के बजाय उनसे अलग-अलग मदों में पैसा जमा कराया जाता है। मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया।