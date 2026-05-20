लू के थपेड़ों से तड़प रहे गोवंश, बरेली की गोशालाओं में शुरू हुआ देसी कूलिंग सिस्टम, भीगे जूट के बोरों से बचाई जा रही जान

तेज गर्म हवाओं से गोवंश को राहत देने के लिए गोशालाओं में जूट के बोरों का इस्तेमाल शुरू किया गया है। जिस दिशा से लू चल रही है, वहां बोरे बांधे जा रहे हैं और उन पर समय-समय पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इससे गर्म हवा सीधे अंदर नहीं पहुंच पा रही और गोवंश को कुछ राहत मिल रही है। कई गोशालाओं में टैंकरों से अतिरिक्त पानी की व्यवस्था भी कराई गई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी नोडल अधिकारियों को गोशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साफ कहा गया है कि कहीं भी पानी, चारा या छाया की कमी नहीं मिलनी चाहिए। अधिकारियों को मौके पर जाकर यह देखने के लिए कहा गया है कि गोवंश को गर्मी से बचाने के इंतजाम वास्तव में हो भी रहे हैं या सिर्फ कागजों में दिखाए जा रहे हैं।