फाल्ट ठीक करते समय तार में दौड़ा करंट, संविदा लाइनमैन की मौत, शव लेकर थाने पहुंचे परिजन, हंगामा

बारादरी के काकर टोला निवासी 47 वर्षीय मोहम्मद निजाम पिछले करीब 25 वर्षों से बिजली विभाग में संविदा लाइनमैन के रूप में काम कर रहे थे। परिवार में पत्नी नाजिमा और सात बच्चे हैं। बताया गया कि बुधवार दोपहर संजय नगर इलाके में बिजली फाल्ट की शिकायत आने पर उन्हें मौके पर भेजा गया था। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों के मुताबिक मोहम्मद निजाम बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया। तेज झटके से वह करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।