बदायूं में कच्छा-बनियान गिरोह ने परिवार को बंधक बनाकर सात लाख लूटे, मासूम को बेरहमी से पीटा

सनसनीखेज वारदात इस्लामनगर थाना क्षेत्र के बिल्सी-बिसौली रोड स्थित एक मकान में हुई। जानकारी के मुताबिक रात करीब डेढ़ बजे चार कच्छाधारी बदमाश पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने चेहरे ढक रखे थे और उनके हाथों में तमंचे, लाठी-डंडे और धारदार हथियार थे। घर में घुसते ही बदमाशों ने पूरे परिवार को कब्जे में ले लिया और जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब गृहस्वामी नजाकत और उनके परिजनों ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाश बेकाबू हो गए। उन्होंने नजाकत, उनकी पत्नी मिस्कीन, पुत्रवधु फिजा, देवरानी शबनम और डेढ़ साल के मासूम हमीद रजा तक को बेरहमी से पीटा। घर में महिलाओं और बच्चे की चीख-पुकार गूंजती रही, लेकिन बदमाशों के डर से आसपास कोई मदद के लिए आगे नहीं आ सका।