मरीज की मौत पर देव प्राइमस अस्पताल में हंगामा, 41 हजार का बिल देख भड़का परिवार, पहुंची पुलिस

देव प्राइमस अस्पताल का विवाद उस समय और गहरा गया जब अस्पताल के एमडी डॉ. मनीष गोयल की ओर से मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी और सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह को भेजा गया शिकायती पत्र सामने आया। पत्र में अस्पताल के भीतर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों से अवैध वसूली, आईसीयू में भर्ती कर अतिरिक्त रकम लेने और गंभीर मरीजों से पैसे ऐंठने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि अस्पताल में कई मरीजों से उपचार और अन्य सेवाओं के नाम पर अवैध रूप से धन लिया जा रहा है, जबकि आयुष्मान योजना के तहत इलाज निशुल्क होना चाहिए। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ कर्मचारियों पर गलत कामों में सहयोग करने का दबाव बनाया जाता है। शिकायत में डॉ. जितेंद्र और डॉ. अनिमेष के नाम का भी उल्लेख किया गया है। एमडी का पत्र सामने आने के बाद अब पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और स्वास्थ्य विभाग पर जांच का दबाव बढ़ गया है।