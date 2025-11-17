पर्चा बनवाने को लेकर जिला अस्पताल में हंगामा, मरीजों की धक्कामुक्की में सिक्योरिटी गार्ड से भी नोकझोंक, जाने मामला

बरेली। जिला अस्पताल में सोमवार सुबह ओपीडी खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन लग गई, जिससे हालात बिगड़ते हुए धक्कामुक्की तक पहुंच गए। मरीजों के बीच हुई खींचतान और शोरगुल बढ़ते देख सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने गार्ड से धक्का-मुक्की कर दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।
सुबह 9 बजे के बाद ओपीडी में भीड़ बढ़नी शुरू हुई। मौसम में अचानक बदलाव के कारण बुखार, जुकाम, खांसी और सर्दी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। वहीं चेस्ट फिजिशियन को दिखाने के लिए लगी कतारों में मरीजों की लंबी भीड़ देखने को मिली। सांस फूलने, सीने में दर्द और अस्थमा से परेशान लोग जल्दी पर्चा बनवाने के चक्कर में आगे निकलने की कोशिश करते रहे, जिससे लाइन टूटती रही और मारपीट की नौबत बन गई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, लाइन में खड़े दो मरीजों में आगे-पीछे को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को धक्का दे दिया। हंगामा बढ़ता देख सिक्योरिटी गार्ड ने हस्तक्षेप किया तो कुछ लोगों ने उनसे भी उलझना शुरू कर दिया। अस्पताल कर्मचारियों ने किसी तरह हालात काबू में किए।
सीएमओ विश्राम सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भीड़ के कारण कई मरीजों को पर्चा बनवाने में लंबा समय लग गया। अस्पताल प्रशासन अब ओपीडी में व्यवस्था सुधारने और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त गार्ड तैनात करने पर विचार कर रहा है।
