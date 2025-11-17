पर्चा बनवाने को लेकर जिला अस्पताल में हंगामा, मरीजों की धक्कामुक्की में सिक्योरिटी गार्ड से भी नोकझोंक, जाने मामला

सुबह 9 बजे के बाद ओपीडी में भीड़ बढ़नी शुरू हुई। मौसम में अचानक बदलाव के कारण बुखार, जुकाम, खांसी और सर्दी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। वहीं चेस्ट फिजिशियन को दिखाने के लिए लगी कतारों में मरीजों की लंबी भीड़ देखने को मिली। सांस फूलने, सीने में दर्द और अस्थमा से परेशान लोग जल्दी पर्चा बनवाने के चक्कर में आगे निकलने की कोशिश करते रहे, जिससे लाइन टूटती रही और मारपीट की नौबत बन गई।