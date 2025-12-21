शीतलहर के आगे बेबस व्यवस्था, डीएम ने जारी किया सख्त आदेश, कक्षा एक से आठ तक के स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे

इसी बीच पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षाओं का दबाव भी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने नया आदेश जारी करते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी संबंधित विद्यालय अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होंगे। इस फैसले से जहां अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, वहीं कई स्कूल प्रबंधन पहले की तरह जल्दबाजी में स्कूल खोलने को लेकर सवालों के घेरे में थे। अभिभावकों का कहना है कि सुबह 7–8 बजे के बीच बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचते थे, जिससे बीमार पड़ने का खतरा लगातार बना रहता था। अस्पतालों में पहले से ही सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।