बरेली के शराब माफिया गैंगस्टर के घर सहारनपुर पुलिस की दबिश, फरार, पुलिस ने डाला डेरा, सिंडिकेट का होगा पर्दाफाश

शराब टैक्स चोरी से जुड़े इस प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2021 में हुए उस घटनाक्रम से मानी जाती है, जब टपरी डिस्टलरी से एक ही गेटपास पर दो शराब के ट्रक निकाले गए थे। इनमें से एक ट्रक बरेली की बारादरी थाना क्षेत्र में हरुनगला के पास पकड़ा गया था। उस मामले में ट्रक चालक संजय और शराब कारोबारी मनोज जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच लखनऊ एसआईटी को गई तो कहानी और गहरी निकली, जिसमें शराब टैक्स चोरी, फर्जी पास, गलत बिलिंग और एक्साइज राजस्व घोटाले की परतें खुलीं। जांच के दौरान पूरा मामला 35 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी तक पहुंच गया।

इसी कड़ी में नौ दिसंबर को सहारनपुर पुलिस ने मनोज जायसवाल, उसके भाई नीरज जायसवाल, प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय समेत 27 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। मनोज जायसवाल की शराब की दुकानों में पैसा लगाने वाले और मुखौटा नाम से कई दुकानें ले रखी है। सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए भी टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।