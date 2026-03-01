बरेली के इन होटलों में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला समेत चार गिरफ्तार

बरेली। बारादरी पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुये सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से15 वर्षीय किशोरी को भी बरामद किया गया है। गिरोह नाबालिग लड़कियों को खरीदकर उन्हें शहर के कई होटलों में ग्राहकों के पास भेजता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड और तीन मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।