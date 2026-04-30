रिव्यू मीटिंग में गरजे कमिश्नर, अफसरों को अल्टीमेटम, बोले- अब जमीन पर दिखना चाहिए काम, हर विभाग देगा रिजल्ट

शिक्षा विभाग की समीक्षा में बीएसए को निर्देश दिए गए कि स्कूल चलो अभियान को तेज किया जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिन्हित कर उनका स्कूलों में नामांकन कराया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि स्कूलों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति देखी जाए और नामांकन बढ़ाने पर फोकस किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। टीकाकरण अभियान को भी तेज करने और सभी आंकड़े समय से पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। साथ ही हीट वेव को देखते हुए अस्पतालों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।