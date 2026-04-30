ICSE-ISC रिजल्ट में छात्रों का शानदार प्रदर्शन: 99.6 प्रतिशत के साथ बरेली की प्रजाना बनीं मंडल टॉपर, अनिरुद्ध ने भी मारी बाजी

बिहारीपुर निवासी प्रजाना पाराशरी कैंट स्थित सेंट मारिया गोरेटी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय संतुलित पढ़ाई को दिया। प्रजाना ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से तैयारी की, साथ ही जरूरत पड़ने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का भी सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया का सीमित और नियंत्रित उपयोग किया। प्रजाना को इतिहास और रसायन विज्ञान में 100-100 अंक मिले, जबकि भौतिक विज्ञान में उनके 97 अंक रहे। उनका लक्ष्य डॉक्टर बनना है।