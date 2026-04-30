यूपी के इस जिले में किशोरी से गैंगरेप के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

वारदात के बाद से ही क्योलड़िया पुलिस की कई टीमें इन दरिंदों के पीछे लगी थीं। बुधवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सटीक सूचना मिली कि दोनों आरोपी भागने की फिराक में जंगल में छिपे हैं। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू की, खुद को फंसता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में गोली सीधे साकिब के पैर में जा धंसी। गोली लगते ही आरोपी साकिब चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथी मनीष को दबोच लिया।