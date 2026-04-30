सिर्फ पढ़ाई नहीं, समाज की समस्याएं समझकर उनका हल निकालना भी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में युवा गलत संगत में पड़कर रास्ता भटक रहे हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा दें, क्योंकि एक छोटी गलती जीवन बर्बाद कर सकती है। इस मौके पर कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कुलाधिपति का स्वागत करते हुए कहा कि दिशा विद्यालय के जरिए विशेष बच्चों को कौशल विकास से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। राज्यपाल ने कृषि संकाय के छात्रों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्रोफेसर, छात्र-छात्राएं और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।