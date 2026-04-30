डीआईजी बोले लंबित केस जल्दी निपटाएं, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

सीसीटीएनएस पर 60 और 90 दिन से लंबित विवेचनाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। निर्देश दिए गए कि हर केस का तेजी से और ठोस तरीके से निस्तारण हो, ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय। डीआईजी ने कहा कि अब जांच पुराने तरीके से नहीं चलेगी। ई-साक्ष्य ऐप के जरिए वीडियो, फोटो और फॉरेंसिक रिपोर्ट को हर केस में शामिल किया जाए। साथ ही न्यायालय के साथ समन्वय बनाकर ई-समन जारी करने और उनकी समय पर तामीला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यक्ष ऐप पर अपराधियों का पूरा डेटा फीड करने को भी कहा गया।