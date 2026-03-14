बरेली में बिखरे कश्मीर-बनारस के रंग… हैंडलूम मेले में सजे देशभर के पारंपरिक वस्त्र, सांसद ने किया शुभारंभ

बरेली। शहर में पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प की शानदार झलक देखने को मिल रही है। रामलीला मैदान, हार्टमेन ब्रिज के पास आयोजित हथकरघा बुनकर मेले का उद्घाटन शनिवार को बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने किया। हथकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से आए बुनकरों और कारीगरों के उत्पाद एक ही छत के नीचे सजाए गए हैं। मेला 10 मार्च से शुरू होकर शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।