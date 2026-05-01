जिला अस्पताल के रैनबसेरा में लगी आग, मरीज और तीमारदारों में मची भगदड़, टला बड़ा हादसा

आग की खबर फैलते ही वार्डों और आसपास मौजूद मरीजों व उनके परिजनों में दहशत फैल गई। कुछ लोग अपने सामान छोड़कर ही बाहर की ओर दौड़ पड़े। हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले ही कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए मौके पर लगे अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल किया और तेजी से आग बुझाने में जुट गए। उनकी सतर्कता और हिम्मत की वजह से आग फैलने से पहले ही काबू में आ गई। अगर कुछ मिनट की भी देरी होती तो आग रैनबसेरा के बाकी हिस्से तक फैल सकती थी।