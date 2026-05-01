1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जिला अस्पताल के रैनबसेरा में लगी आग, मरीज और तीमारदारों में मची भगदड़, टला बड़ा हादसा

जिला अस्पताल में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। रैनबसेरा में धुआं उठता देख मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई, लेकिन अस्पताल स्टाफ की तेजी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 01, 2026

बरेली। जिला अस्पताल में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। रैनबसेरा में धुआं उठता देख मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई, लेकिन अस्पताल स्टाफ की तेजी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

घटना जिला अस्पताल यूनिट-2 की है, जहां शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे रैनबसेरा के जीने में रखे फोम के गद्दों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धुआं पूरे हिस्से में फैल गया। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करने लगा।

धुएं से घबराए मरीज-तीमारदार, बाहर की ओर भागे

आग की खबर फैलते ही वार्डों और आसपास मौजूद मरीजों व उनके परिजनों में दहशत फैल गई। कुछ लोग अपने सामान छोड़कर ही बाहर की ओर दौड़ पड़े। हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले ही कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए मौके पर लगे अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल किया और तेजी से आग बुझाने में जुट गए। उनकी सतर्कता और हिम्मत की वजह से आग फैलने से पहले ही काबू में आ गई। अगर कुछ मिनट की भी देरी होती तो आग रैनबसेरा के बाकी हिस्से तक फैल सकती थी।

दमकल पहुंची, लेकिन पहले ही बुझ चुकी थी आग

सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सिविल लाइन से दो दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुईं। हालांकि जब तक दमकल टीम पहुंची, तब तक अस्पताल स्टाफ आग पर पूरी तरह काबू पा चुका था। इसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके का जायजा लेकर स्थिति पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि की। सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि रैनबसेरा की सीढ़ियों में रखे फोम के गद्दों में आग लगी थी, जिसे कर्मचारियों ने तुरंत बुझा दिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 May 2026 09:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिला अस्पताल के रैनबसेरा में लगी आग, मरीज और तीमारदारों में मची भगदड़, टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीआईओएस घोटाले में बड़ा ब्लास्ट: 8 करोड़ की लूट में दोनों पत्नियां, सास-साली समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार

बरेली

पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: टाइगर रिजर्व में बोटिंग, जंगल सफारी और हटों का किराया हुआ कम, सैलानियों की लगी लॉटरी

बरेली

उर्स से लौट रहे मौलाना की रहस्यमयी मौत पर देशभर में बवाल, परिवार बोला- मारपीट कर फेंका गया

बरेली

यूपी के इस जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग से किसान की हत्या, चारपाई के पास मिला खून से लथपथ शव

बरेली

मुनाफे के लिए जहर परोस रहे मिलावटखोर, बरेली में 72 में से 35 नमूने फेल, 5 खतरनाक घोषित

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.