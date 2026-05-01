डीआईओएस घोटाले में बड़ा ब्लास्ट: 8 करोड़ की लूट में दोनों पत्नियां, सास-साली समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार

जांच में पुलिस को 53 बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन मिला। इनमें से करीब 5.50 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कराई जा चुकी है। बाकी रकम की तलाश में पुलिस टीम लगातार जांच में जुटी है। इस मामले में पहले ही उसकी एक पत्नी अर्शी खातून गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर है, जबकि इल्हाम खुद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले चुका है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने जिन सात महिलाओं को पकड़ा है, उनमें उसकी दो और पत्नियां लुबना और अजारा खान भी शामिल हैं। इसके अलावा उसकी साली, सास और अन्य करीबी महिलाएं भी गिरफ्त में आई हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि गबन की रकम ससुराल पक्ष के खातों में भेजी जाती थी। इन सभी खातों में करीब 8.15 करोड़ रुपये पहुंचे।