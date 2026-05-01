पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: टाइगर रिजर्व में बोटिंग, जंगल सफारी और हटों का किराया हुआ कम, सैलानियों की लगी लॉटरी

पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए हटों के किराए में भी कटौती की गई है। चूका बीच के अंदर स्थित थारू हट का किराया 5600 रुपये से घटाकर 4700 रुपये कर दिया गया है। वहीं ट्री हट, जो पहले 9100 रुपये में उपलब्ध था, अब 7900 रुपये में बुक किया जा सकेगा। इस कदम से रात रुककर जंगल का अनुभव लेने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वन निगम द्वारा जारी आदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ-साथ कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार पर भी लागू किए गए हैं। नेहरू पार्क और मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर से टिकट लेने पर पर्यटकों को अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है।