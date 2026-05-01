1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: टाइगर रिजर्व में बोटिंग, जंगल सफारी और हटों का किराया हुआ कम, सैलानियों की लगी लॉटरी

उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म एवं वन निगम ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। मोटर बोट, जंगल सफारी और विभिन्न हटों के किराए में कटौती कर दी गई है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 01, 2026

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म एवं वन निगम ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। मोटर बोट, जंगल सफारी और विभिन्न हटों के किराए में कटौती कर दी गई है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नए दर लागू होने के बाद अब सैलानी पहले से कम खर्च में जंगल की खूबसूरती और वन्यजीवों का आनंद ले सकेंगे।

वन निगम के अधिकारी पुलकित निगम के अनुसार, चूका पिकनिक स्पॉट स्थित शारदा सागर डैम में चलने वाली मोटर बोट का किराया पहले 6 लोगों के लिए 4000 रुपये था, जिसे घटाकर 1800 रुपये कर दिया गया है। वहीं वन निगम के वाहन से जंगल सफारी का किराया 4700 रुपये से घटाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा और अधिक लोग टाइगर रिजर्व की ओर आकर्षित होंगे।

हटों के किराए भी हुए कम

पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए हटों के किराए में भी कटौती की गई है। चूका बीच के अंदर स्थित थारू हट का किराया 5600 रुपये से घटाकर 4700 रुपये कर दिया गया है। वहीं ट्री हट, जो पहले 9100 रुपये में उपलब्ध था, अब 7900 रुपये में बुक किया जा सकेगा। इस कदम से रात रुककर जंगल का अनुभव लेने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वन निगम द्वारा जारी आदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ-साथ कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार पर भी लागू किए गए हैं। नेहरू पार्क और मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर से टिकट लेने पर पर्यटकों को अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है।

नई सुविधा से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, घटाने पड़े रेट

जानकारों का कहना है कि हाल ही में सेला ईडीसी द्वारा चूका पिकनिक स्पॉट पर मोटर बोट की नई सुविधा शुरू किए जाने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इसी कारण वन निगम को अपने किराए कम करने पड़े हैं। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सस्ते विकल्प मिल रहे हैं। किराए में कमी के इस फैसले से आने वाले समय में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। सस्ती दरों के साथ अब यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए और भी आकर्षक बन गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 May 2026 07:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: टाइगर रिजर्व में बोटिंग, जंगल सफारी और हटों का किराया हुआ कम, सैलानियों की लगी लॉटरी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उर्स से लौट रहे मौलाना की रहस्यमयी मौत पर देशभर में बवाल, परिवार बोला- मारपीट कर फेंका गया

बरेली

यूपी के इस जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग से किसान की हत्या, चारपाई के पास मिला खून से लथपथ शव

बरेली

मुनाफे के लिए जहर परोस रहे मिलावटखोर, बरेली में 72 में से 35 नमूने फेल, 5 खतरनाक घोषित

बरेली

कुतुबखाना चौराहे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से मची भगदड़, फड़ विक्रेता की मौत, बाजार में अफरा-तफरी

बरेली

रिव्यू मीटिंग में गरजे कमिश्नर, अफसरों को अल्टीमेटम, बोले- अब जमीन पर दिखना चाहिए काम, हर विभाग देगा रिजल्ट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.