मुनाफे के लिए जहर परोस रहे मिलावटखोर, बरेली में 72 में से 35 नमूने फेल, 5 खतरनाक घोषित

विभाग ने 16 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर 46 प्रतिष्ठानों से 72 खाद्य नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असुरक्षित पाए गए पांच नमूनों के मामले में दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे और 30 दिन में जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद सहायक आयुक्त की स्वीकृति से एसीजेएम प्रथम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। जिन 30 नमूनों को अधोमानक पाया गया है, उनके मामलों की सुनवाई एडीएम सिटी कोर्ट में होगी। इन मामलों में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है।