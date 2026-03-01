बगीचे में दिल, 34 साल से कायम है बरेली क्लब में बादशाहत, फूल वाली कोठी नंबर वन, खिंचे चले आते हैं बॉलीवुड स्टार

फूल वाली कोठी का बगीचा केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि दुर्लभ पौधों के संग्रह के लिए भी जाना जाता है। यहां हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और शांत वातावरण के बीच आने वालों को प्रकृति के बेहद करीब होने का अनुभव मिलता है। इसी कारण यह स्थान बागवानी प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है। बरेली क्लब की पुष्प प्रदर्शनी में इस बगीचे का दबदबा लगातार कायम है। पिछले 34 वर्षों से फूल वाली कोठी को सर्वश्रेष्ठ बगीचे का पुरस्कार मिल रहा है। समिति के सदस्यों ने भी निरीक्षण के दौरान बगीचे की सुंदरता, संरचना और हरियाली की सराहना की और इसे शहर की बागवानी संस्कृति का शानदार उदाहरण बताया।