डबल मर्डर से हिली सरकार… बदायूं में ताबड़तोड़ कार्रवाई, एसएसपी हटे, सीओ अटैच, इंस्पेक्टर निलंबित

बदायूं। सैजनी स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में पहले एसएसपी पर कार्रवाई के बाद अब सीओ बदायूं पर भी गाज गिर गई है। सीओ देवेंद्र कुमार को डीजीपी मुख्यालय लखनऊ अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह यूपी-112 लखनऊ में तैनात राहुल पाण्डेय को बदायूं का नया सीओ बनाया गया है। इसके साथ ही दातागंज इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बरेली मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है।