झारखंड से लाकर पंजाब में बेचते थे हेरोइन-अफीम, 75 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

पूछताछ में गिरफ्तार महेन्द्र कुमार ने बताया कि वह झारखंड के खूंटी क्षेत्र से अफीम खरीदकर लाता था। इस बार वह लोकपाल सिंह के कहने पर हेरोइन भी साथ लाया था। दोनों मिलकर इन मादक पदार्थों को पंजाब और आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे। लोकपाल सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह पंजाब में मादक पदार्थों की सप्लाई का काम करता है और महेन्द्र से माल मंगवाता था। इस बार भी दोनों पंजाब सप्लाई के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एएनटीएफ टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।