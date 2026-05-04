बरेली में एयरलाइंस की एयर होस्टेस की रहस्यमय मौत, घर के सोफे पर पड़ा मिला शव

भानु प्रिया के पिता का 2022 और मां का 2024 में निधन हो चुका है। वह अपनी मौसी बिंदु देवी और दो मौसेरे भाइयों के साथ रह रही थी। मकान उसकी मां के नाम था, जिसकी वसीयत भानु प्रिया और उसके मौसेरे भाई के नाम बताई गई है। इंस्पेक्टर सुभाषनगर ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है।