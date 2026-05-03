इतिहास से छेड़छाड़ कर सिखों को बांटने की साजिश, भाजपा पर सपा राष्ट्रीय सचिव का तीखा हमला, बोले- 2027 में मिलेगा करारा और निर्णायक जवाब

भुल्लन ने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के तराई क्षेत्र में सिख किसानों के जमीन के अधिकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद सिख परिवारों को यूपी लाकर बसाया गया था, जिन्होंने बंजर जमीन को मेहनत से उपजाऊ बनाया। अब उन्हीं से जमीन का मालिकाना हक छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कैबिनेट में हक दिलाने का दावा तो किया, लेकिन हकीकत में 50 एकड़ जमीन छीन ली गई और हजारों एकड़ पर खतरा मंडरा रहा है। सपा नेता ने महंगाई, डीजल-पेट्रोल के दाम और खाद की किल्लत को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव में हार के डर से उन्हें टाल रही है।