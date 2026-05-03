मुस्लिम युवती से शादी के बाद तकरार, प्रियांशु ने खाया जहर, हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

जांच में सामने आया कि प्रियांशु ने दूसरे समुदाय की युवती सफीना से शादी की थी। बीते 20 अप्रैल को सफीना ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि प्रियांशु नशे में उसके साथ मारपीट करता है और गाली-गलौज करता है, जिससे वह खुद को असुरक्षित महसूस करती है। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की थी। पत्नी की शिकायत के बाद 29 अप्रैल को प्रियांशु ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि पत्नी बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रही है और संपत्ति अपने नाम कराने की धमकी देती है। दोनों पक्षों के आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया था।