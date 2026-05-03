3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ढाई महीने में टूट गया प्रेम विवाह: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

प्यार से शुरू हुई एक शादी महज ढाई महीने में ही मौत की कहानी बन गई। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता शालिनी का शव घर में संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का सीधा आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 03, 2026

बरेली। प्यार से शुरू हुई एक शादी महज ढाई महीने में ही मौत की कहानी बन गई। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता शालिनी का शव घर में संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का सीधा आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।

बिहारीपुर वाल्मीकि मंदिर के पास रहने वाले शालू ने बताया कि उसकी बहन शालिनी ने 19 फरवरी को अक्षय से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर शालिनी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

मुझे बचा लो, जान का खतरा है, आखिरी कॉल ने बढ़ाई आशंका

परिजनों के मुताबिक, 2 मई की सुबह करीब आठ बजे शालिनी ने अपने भाई को फोन किया। वह रो रही थी और बार-बार कह रही थी कि उसे मायके नहीं जाने दिया जा रहा है और उसकी जान को खतरा है। इस कॉल के बाद परिवार बेचैन हो उठा, लेकिन कुछ घंटों बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। शनिवार रात को शालिनी के पति अक्षय ने शालू को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है और वह कुछ बोल नहीं रही। शालू जब घर पहुंचा तो शालिनी मृत अवस्था में पड़ी थी। बहन का शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया।

पति-सास समेत पांच पर केस, पुलिस ने कसी शिकंजा

थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार नैन ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर पति अक्षय, सास गीता, आकाश, अमन और अन्य अज्ञात के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है। परिजन इसे सीधी हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 11:43 am

Published on:

03 May 2026 11:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ढाई महीने में टूट गया प्रेम विवाह: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी से झगड़े के बाद युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

बरेली

नमाज पर हाईकोर्ट के फैसले को मौलाना का समर्थन, बोले- शरीयत भी कहती है विवाद वाली जगहों से बचो

बरेली

मीरगंज में किसानों का महाप्रदर्शन: घुटनों के बल तहसील पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ फूटा जबरदस्त गुस्सा, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

बरेली

फर्जी प्लॉट-कार कारोबार के जाल में फंसाकर 14 लाख हड़पे, बैनामे के बाद खुली ठगी की परतें, मुकदमा दर्ज

बरेली

परसाखेड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में धधका पूरा गोदाम, कई घंटे डटी रहीं दमकल की चार गाड़ियां

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.