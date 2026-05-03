ढाई महीने में टूट गया प्रेम विवाह: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

परिजनों के मुताबिक, 2 मई की सुबह करीब आठ बजे शालिनी ने अपने भाई को फोन किया। वह रो रही थी और बार-बार कह रही थी कि उसे मायके नहीं जाने दिया जा रहा है और उसकी जान को खतरा है। इस कॉल के बाद परिवार बेचैन हो उठा, लेकिन कुछ घंटों बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। शनिवार रात को शालिनी के पति अक्षय ने शालू को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है और वह कुछ बोल नहीं रही। शालू जब घर पहुंचा तो शालिनी मृत अवस्था में पड़ी थी। बहन का शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया।