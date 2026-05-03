यूपी के इस जिले में तालाब में डूबकर तीन मासूमों की मौत, गांव में मचा कोहराम, एक की हालत नाजुक

एक साथ तीन मासूमों की मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। मृतकों के घरों से उठ रही चीखें हर किसी का दिल दहला रही थीं। मां-बाप बदहवास हैं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में हर तरफ सन्नाटा और गम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को अकेले जलाशयों के पास न जाने दें और इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता बरतें।