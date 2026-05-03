गुंडागर्दी-तानाशाही से तंग जनता: बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत बनेगी सरकार: बीएल वर्मा

केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि इस बार भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि एजेंसियां और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए। वर्मा ने दावा किया कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के अनुमानों से भी बेहतर आएंगे और भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इससे पहले कार्यक्रम में संबोधन के दौरान वर्मा ने लोधी छात्रावास को छात्रों के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। यहां उन्हें बेहतर माहौल और संसाधन मिलेंगे, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।