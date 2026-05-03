‘समाज में जहर घोल रही BJP, सिखों का गलत इतिहास पढ़ा रही’, सपा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- करारा जवाब मिलेगा

सरकार ने कैबिनेट में हक दिलाने का फर्जी दावा किया। सरकार ने किसानों से 50 एकड़ जमीन छीन ली, अब हजारों एकड़ जमीन पर संकट है। सरकार शहीदी दिवस मनाती है और गुरुओं के स्थान पर कब्जा भी कर रखा है। सपा नेता कुलदीप सिंह भुल्लर ने महंगाई, डीजल-पेट्रोल के दाम और खाद की किल्लत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा, हार की घबराहट से पंचायत चुनाव टाल रही है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है।