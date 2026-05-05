दो दिन से पेड़ पर उल्टी लटकी चील को मिली नई जिंदगी, फायर टीम ने मांझे से छुड़ाकर बचाया

कॉलोनी के लोगों ने बताया कि चील पिछले दो दिनों से पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। वह मांझे में इस कदर उलझ गई थी कि न तो उड़ पा रही थी और न ही खुद को छुड़ा पा रही थी। लगातार छटपटाने के बावजूद वह वहीं फंसी रही, जिससे उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। मंगलवार दोपहर करीब सवा बारह बजे मामले की सूचना सीएफओ मनु शर्मा को दी गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सिविल लाइन से एफएसओ संजीव कुमार के नेतृत्व में अग्निशमन टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। बिना देर किए दो फायर गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।