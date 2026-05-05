गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार स्लीपर बस, 26 यात्री घायल, मची चीख-पुकार

हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार गूंज उठी। यात्री सीटों से उछलकर गिर पड़े, कई लोग घायल होकर कराहने लगे। मौके पर कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी बाधित हो गया और राहगीरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ बिल्सी केके तिवारी इस्लामनगर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू शुरू कराया। सभी घायलों को एंबुलेंस से पहले बहजोई सीएचसी भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल संभल रेफर किया गया।