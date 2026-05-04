भरभराकर गिरी पानी की टंकी, मलबे में पांच लोग दबे, चार की हालत नाजुक, भ्रष्ट निर्माण पर भड़के ग्रामीण

बरेली। आंवला तहसील क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक की सरदार नगर ग्राम पंचायत में बना पानी का ओवरहेड टैंक अचानक भरभराकर गिर पड़ा। तेज आवाज के साथ गिरी इस टंकी के मलबे में कई लोग दब गए। हादसे में पांच ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया।