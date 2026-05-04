बरेली पुलिस का बड़ा धमाका: 65 लाख के 342 मोबाइल बरामद, महीनों बाद हाथों में लौटे फोन तो खिल उठे चेहरे

कार्यक्रम के दौरान एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि इस बड़ी कामयाबी के पीछे पुलिस की सर्विलांस और साइबर टीम की जबरदस्त मेहनत रही। टीम ने तकनीक का ऐसा जाल बिछाया कि अलग-अलग जिलों ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी मोबाइल ट्रेस कर बरामद कर लिए गए। महीनों की कड़ी निगरानी, डेटा एनालिसिस और लगातार फॉलोअप के बाद यह सफलता हाथ लगी। बरामद मोबाइलों में महंगे स्मार्टफोन से लेकर सामान्य कीपैड फोन तक शामिल हैं, जो इस अभियान की व्यापकता को दिखाता है।