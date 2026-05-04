भोजीपुरा में आधी रात को पुलिस-बदमाश आमने-सामने, पैर में गोली लगते ही गिर पड़ा, दूसरा खेतों से दबोचा

बरेली। थाना भोजीपुरा क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान मिली सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शातिर चोरों को दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को खेतों में घेरकर पकड़ा गया। मौके से अवैध असलहा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ है।
04 मई की रात भोजीपुरा पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि प्राथमिक विद्यालय दलपतपुर में हुई चोरी के आरोपी फिर से वारदात की फिराक में हैं और चोरी का माल ठिकाने लगाने निकल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने बासुंधरन ढाल से दलपतपुर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी।
करीब 2:45 बजे दो संदिग्ध कंधे पर बोरी लटकाए आते दिखे। पुलिस ने जैसे ही रुकने का इशारा किया, दोनों खेतों की ओर भागे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली आरक्षी दीपक के बाजू को छूते हुए निकल गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अफसर अली पुत्र अली शेर निवासी गाड़िया पैगंबरपुर (बदायूं) के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। वहीं उसका साथी हसनैन उर्फ साहिल पुत्र आस मोहम्मद निवासी कुंडरी आश्रम (शाहजहांपुर) खेतों में छुपा मिला, जिसे पुलिस ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया।
मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस के साथ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, 10 स्टील की थालियां और 2200 रुपये नगद बरामद किए हैं। बरामद सामान हाल ही में हुई चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में दर्ज मुकदमे से जुड़े हैं। अफसर अली पर करीब 17 और हसनैन उर्फ साहिल पर 14 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दोनों लंबे समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय थे।
मुठभेड़ में घायल बदमाश और सिपाही दीपक को इलाज के लिए सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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