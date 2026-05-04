भोजीपुरा में आधी रात को पुलिस-बदमाश आमने-सामने, पैर में गोली लगते ही गिर पड़ा, दूसरा खेतों से दबोचा

बरेली। थाना भोजीपुरा क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान मिली सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शातिर चोरों को दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को खेतों में घेरकर पकड़ा गया। मौके से अवैध असलहा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ है।