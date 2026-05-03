गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: सांड़ से टकराकर दो कारें पलटीं, पांच महिलाएं घायल, मची चीख-पुकार

पहला हादसा टोल प्लाजा-207 के पास हुआ। प्रयागराज निवासी दीपक श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ मेरठ से लौट रहे थे। उनकी कार तेज रफ्तार में थी कि अचानक एक सांड़ सामने आ गया। चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और कार सीधे सांड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट तक घिसटते हुए पलट गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों में हड़कंप मच गया। इस हादसे में रेशू श्रीवास्तव (45), आराधना श्रीवास्तव (20) और आराध्या श्रीवास्तव (17) गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।