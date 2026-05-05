बरेली में हाफ एनकाउंटर: पुलिस पर गोलियां चलाकर भाग रहा गौकश दबोचा, पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती

बरेली। गौकशी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए बरेली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बारादरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मंगलवार सुबह तड़के हारुनगला-भरतौल रोड स्थित एफसीआई गोदाम के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखते ही सकपका गया और रास्ता बदलकर तेजी से निकलने लगा। उसकी हरकतों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया।