मौलाना तौसीफ केस में नई हलचल: पत्नी ने बरेली आकर दर्ज कराई शिकायत, एसपी सिटी से निष्पक्ष जांच की मांग

पत्नी के मुताबिक, 26 अप्रैल की रात करीब 9:45 बजे उनके पति ने फोन कर बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उन्हें पीट रहे हैं। तबस्सुम ने तत्काल वीडियो कॉल ऑन कर दी, जिसमें उन्होंने कई लोगों को अपने पति के साथ मारपीट करते देखा। उन्होंने इस घटना का करीब 30 सेकंड का ऑडियो और 2 मिनट 53 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड भी किया। इसके कुछ देर बाद तौसीफ का मोबाइल बंद हो गया। अगली सुबह करीब 9:30 बजे एक मैसेज मिलने के बाद जब तबस्सुम ने फोन मिलाया तो पुलिस ने कॉल रिसीव कर उनके पति की गंभीर हालत की जानकारी दी। बाद में परिजनों को बताया गया कि तौसीफ की मौत हो चुकी है। परिवार के सदस्य बरेली पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को बिहार ले जाकर अंतिम संस्कार किया।