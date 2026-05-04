पत्नी की बेवफाई से बिखर गया सुमित, बोली— तू मर जा, मुझे प्रेमी संग बसाना है घर, मौत के बाद पत्नी-प्रेमी पर FIR

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा नगर कॉलोनी में युवक की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक सुमित सोनकर की मौत को लेकर परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और साजिश का नतीजा है। मामले में पत्नी काजल सोनकर और उसके कथित प्रेमी निहाल सैनी को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक के चाचा बिजेंद्र कुमार ने बिथरी चैनपुर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सुमित की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक से नजदीकियां बढ़ गई थीं। जब सुमित को इस रिश्ते की भनक लगी और उसने विरोध किया, तो हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने मिलकर सुमित को लगातार अपमानित करना और मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। उसे बार-बार आत्महत्या करने तक के लिए उकसाया जाता था।
परिवार का कहना है कि सुमित को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि वह टूट गया। उसे नपुंसक कहकर अपमानित किया गया और जिंदा रहने पर ताने दिए गए। यहां तक कहा गया कि मर जा, ताकि हम दोनों पति-पत्नी की तरह रह सकें। लगातार मिल रहे ऐसे जख्मों ने उसे अंदर से खत्म कर दिया। बताया गया कि 16 अप्रैल को सुमित अचानक घर छोड़कर चला गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। हालांकि अगले दिन वह वापस लौट आया, लेकिन हालात नहीं बदले। मानसिक दबाव और तनाव लगातार बढ़ता गया।
24 अप्रैल की दोपहर उसकी पत्नी ने बहन को फोन कर फांसी लगाने की बात कही। लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सुमित का शव फंदे पर नहीं, बल्कि चारपाई पर पड़ा मिला। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया अगर फांसी लगाई थी तो शव नीचे किसने उतारा, और तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई, इन सवालों के जवाब नहीं मिलने से मामला और गहरा गया है। जांच के दौरान काजल के पास से एक अलग कीपैड मोबाइल मिला, जिसे वह छुपाकर रखती थी। आरोप है कि इसी फोन से वह अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में रहती थी। यह मोबाइल अब पूरे मामले की अहम कड़ी माना जा रहा है।
परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि सुमित की मौत के पीछे गहरी साजिश है। उनका आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न और रिश्तों के खेल ने उसकी जान ले ली। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस पर है कि यह मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है। इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश और चर्चा दोनों चरम पर हैं।
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