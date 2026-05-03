बरेली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, क्रिकेट खेलते-खेलते भड़का माहौल, 14 पर एफआईआर

शिकायत मिलते ही कैंट थाने की पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर संजय धीर मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में पूरी घटना कैद मिली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई। विकास नाम के युवक की तहरीर पर 14 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नामजद और चिन्हित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और कानून अपना काम करेगा।