मतदान के बीच सियासी संग्राम, नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं की धरपकड़, 12 बजे तक सिर्फ 17 प्रतिशत वोटिंग, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता मुन्ना के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कलक्ट्रेट पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें चार मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार और सात निर्दलीय शामिल हैं। नगर पंचायत के 16 वार्डों में 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 33 महिला कर्मियों सहित करीब 160 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही चार सेक्टर और एक जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।