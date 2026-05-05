जिम में महिला डॉक्टर को नशा देकर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर लाखों की वसूली, दो आरोपी गिरफ्तार

जांच के मुताबिक आरोपी ने मई 2024 से पीड़िता का लगातार यौन शोषण किया। इस दौरान बनाए गए वीडियो के जरिए उसे धमकाकर लाखों रुपये वसूले गए। हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपी ने पहले 10 लाख और फिर 50 लाख रुपये की मांग रख दी। मानसिक दबाव से टूट चुकी पीड़िता ने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के अनुसार इस साजिश में आरोपी का भाई आलम भी शामिल था। दोनों आरोपी पीड़िता का पीछा करते थे और उसके बच्चों तक की लोकेशन निकालकर उसे डराते-धमकाते थे। लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़िता गंभीर मानसिक तनाव में रही।