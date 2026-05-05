शिक्षामित्रों को मिला बढ़े मानदेय का लाभ, 2824 को 18 हजार के चेक देकर किया सम्मानित, चेहरों पर खुशी

बरेली। विकास भवन सभागार मंगलवार को शिक्षामित्रों के सम्मान और खुशी का गवाह बना, जब जिले के 2824 शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय के तहत 18 हजार रुपये के प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा।