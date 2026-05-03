‘भाजपा झूठ की सोन पपड़ी है, चेहरा झुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है’, क्यों भड़क गए अखिलेश?

इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्ज़र्वर थे, उनकी भूमिका संदिग्ध है, सबसे पहले उनका निलंबन हो। जनता तो यहां तक कह रही है कि अगर सच में कोई गड़बड़ी हुई है तो पुनर्मतदान में होने वाले खर्चे की वसूली भी उन अधिकारियों के खाते से ही हो, जिनकी लापरवाही या किन्हीं अन्य अवांछित गतिविधियों में मशगूल भ्रष्ट-आचरण की वजह से ये हालात पैदा हुए। वैसे जनता जानती है, ऐसा कुछ होता तो अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुके होते। ये भाजपा द्वारा बनाए हुए झूठ की एक और परत है।