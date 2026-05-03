Lucknow में बवाल: स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरी AAP, पुलिस से भिड़ंत, कई हिरासत में

AAP Protest in Lucknow Against Smart Meters: राजधानी लखनऊ में रविवार को बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शक्ति भवन के सामने बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की। इस दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया।