Lucknow News: रईसजादों का हुड़दंग, तेज रफ्तार कारों से सड़क पर मचा तांडव

इस घटना का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ा। देर रात काम से लौट रहे लोग और आसपास के निवासी इस अव्यवस्था से परेशान नजर आए। कई लोगों ने बताया कि वे सड़क पर निकलने से डर महसूस कर रहे थे। स्थानीय निवासी राम कुमार ने बताया, “हम लोग परिवार के साथ बाहर से लौट रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार गाड़ियां हूटर बजाते हुए आईं। हम डर गए और तुरंत गाड़ी किनारे करनी पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई रेस चल रही हो।”