UP सरकार पर भड़के अखिलेश, कहा- महंगाई चरम पर है, स्मार्ट मीटर से चोरी हो रही है, ऊर्जा मंत्री ने दिया करारा जवाब

महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने कहा कि स्मार्ट मीटर, जनता की जेब पर डकैती है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रत्याशी काजल निषाद ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटर की तेज रफ्तार और बिलों में भारी विसंगति ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू और पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर की व्यवस्था में सुधार नहीं होता और उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलती है, तक सपा का संघर्ष जारी रहेगा।