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Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हिट एंड रन, युवक की मौत, आरोपी वाहन चालक फरार

Road Accident UP: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक रोहित गौतम की मौत हो गई। चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी, घटना से परिजनों में कोहराम मचा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 03, 2026

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा (Source: Police Media Cell)

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा (Source: Police Media Cell)

Road Accident Agra Lucknow Expressway: उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

मृतक की पहचान रोहित गौतम के रूप में हुई है, जो किसी कार्य से एक्सप्रेस वे के आसपास मौजूद था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक सड़क किनारे खड़ा था या पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद मचा हड़कंप

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने घायल युवक को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।

अज्ञात वाहन चालक फरार

इस हादसे का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी और चालक ने घटना के बाद रुकने की बजाय भागना ही बेहतर समझा। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। साथ ही एक्सप्रेसवे पर लगे टोल प्लाजा के कैमरों की भी जांच की जा रही है।

परिजनों में मचा कोहराम

जैसे ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। रोहित गौतम के अचानक निधन ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोहित एक सरल स्वभाव का युवक था और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा था। उसकी असामयिक मौत ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे देश के सबसे सुरक्षित और आधुनिक एक्सप्रेसवे में गिना जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। अक्सर देखा जाता है कि तेज रफ्तार वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हैं और हादसों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों का पता लगाना और उन्हें सजा दिलाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन और चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि हादसे के समय युवक वहां किस कारण मौजूद था।

प्रशासन से सख्ती की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और नियमित निगरानी जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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Published on:

03 May 2026 10:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हिट एंड रन, युवक की मौत, आरोपी वाहन चालक फरार

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