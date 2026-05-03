Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हिट एंड रन, युवक की मौत, आरोपी वाहन चालक फरार

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने घायल युवक को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।