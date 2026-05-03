UPSSSC नियुक्ति कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा दावा, 9 लाख नौकरियां और पारदर्शी भर्ती पर जोर

सीएम योगी ने गर्व के साथ बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि यह देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक और पारदर्शी तरीके से की गई भर्ती का रिकॉर्ड है। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक 2 लाख 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है, जो राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक साबित हुई है।