UP Weather Alert: गरज-चमक के साथ तेज बारिश: लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली में ओले व आंधी की संभावना

UP Weather Storm Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने अब राज्य के करीब 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना जताई गई है।

