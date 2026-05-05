बंगाल में चला CM योगी आदित्यनाथ का जादू! इन 22 में से 19 सीटों पर BJP ने दर्ज की जीत

चुनाव परिणामों से संकेत मिलता है कि योगी आदित्यनाथ का संदेश मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचा। कई इलाकों में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण देखने को मिला, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव से बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी नजर आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी के आक्रामक प्रचार के साथ-साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और बूथ स्तर पर किए गए सूक्ष्म प्रबंधन ने भी इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई।